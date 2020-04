Das Geschäftsklima in der deutschen Elektroindustrie ist bis Mitte März deutlich gesunken, teilte der ZVEI mit. Dabei verschlechterte sich sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die allgemeine Geschäftserwartung. Eine rapide nachlassende Stimmung in der Elektro- und Elektronik-Branche zeigt sich in mehreren Klima-Indikatoren, welche bereits für die ersten März-Wochen vorliegen. Hier wurden laut ZVEI die Produktionspläne stark abwärts ...

