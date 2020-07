TX Group rechnet mit einer rückläufigen Umsatzentwicklung

TX Group rechnet für das erste Halbjahr 2020 mit einem Umsatzrückgang gegenüber Vorjahr von rund 20 Prozent.

Zürich, 9. Juli 2020 - Aufgrund der Corona-Krise sind die Werbeerträge im laufenden Jahr eingebrochen. Besonders vom anhaltenden Werberückgang betroffen sind die Tages- und Sonntagstitel von Tamedia, die Pendlerzeitungen von 20 Minuten sowie die Werbevermarkterin Goldbach. TX Group rechnet nun im ersten Halbjahr 2020 gegenüber Vorjahr mit einem prognostizierten Umsatzrückgang für alle ihre konsolidierten Unternehmen von rund 20 Prozent. In der ersten Einschätzung per Mitte April wurde ein Minus in der Grössenordnung von 10 bis 15 Prozent angenommen.

Kontakt

Michele Paparone, Kommunikationsverantwortlicher TX Group

+41 44 248 41 92, michele.paparone@tx.group



