San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Neuer, für Edge Micro-Datacenter optimierter 2U Ultra Server mit geringer Einbautiefe unterstützt die neuen skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren der 2. Generation mit bis zu 205-Watt TDP und 8 ZusatzkartenSuper Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein Weltmarktführer für Enterprise Computing, Speicher- und Netzwerklösungen und Green Computing-Technologie, stellte heute einen neuen 2U Ultra SuperServer mit geringer Einbautiefe vor, der optimiert wurde, um leistungsstarke Industriestandard-Plattformen in 5G- und Telekommunikationsumgebungen zu ermöglichen.Da die Telekommunikationsindustrie Schritt für Schritt offene Standards wie z.B. O-RAN-basierte Lösungen einführt, sind die Betreiber zunehmend daran interessiert, seriengefertigte kommerzielle (Commercial Off The Shelf, COTS) Standardserver für ihre Infrastruktur einzusetzen. Bei vielen der vorhandenen IT-Server-Lösungen gibt es jedoch Herausforderungen wie Bandbreitenüberlastung, mangelnde Skalierbarkeit, Verarbeitungsverzögerungen und Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit und -integrität, einschließlich Fragen der Einhaltung von Vorschriften und des Datenschutzes. Durch die Bereitstellung von Servern nach Industriestandard, die für 5G-Anwendungen optimiert sind, transformiert Supermicro die Telekommunikationsbranche mit leistungsstarken, funktionsreichen Systemen, die intelligente und nahtlose Konnektivität von Edge bis Cloud bieten."Wir bauen, da immer mehr Unternehmen ihre Rechenzentren und Edge-Infrastruktur mit den neuesten Technologien für handelsübliche Server modernisieren wollen, unser Portfolio an Systemen, die für 5G- und Telekommunikationsanwendungen optimiert sind, konsequent weiter aus", erklärt Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Unser neuester 2U Ultra SuperServer mit geringer Einbautiefe bietet nicht nur bessere Funktionen, schnellere Leistung und umweltfreundlichere Energieeffizienz, sondern umfasst auch NEBS-Zertifizierung und redundante DC- oder AC-Netzteile".Supermicros neuer 2U Ultra SuperServer zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartbarkeit (Reliability, Availability and Serviceability, RAS) aus und ist in einem 2U Rackmount-Formfaktor mit geringer Einbautiefe erhältlich. Er unterstützt zwei der neuen skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren der 2. Generation mit jeweils bis zu 205-Watt TDP und bietet leistungsstarke Rechen-, Speicher- und Netzwerkfunktionen für Edge Micro-Datacenter. Dieser neue 2U Edge-Server unterstützt bis zu 6 TB DDR4-Speicher in 24 Steckplätzen und verfügt über acht PCI-E 3.0-Erweiterungssteckplätze für flexible Netzwerkkonfigurationen. Praktische, frontseitig zugängliche Hot-Swap-Laufwerke und Lüftermodule in Kombination mit der kompakten Tiefe von 22,6 Zoll und NEBS 3-Zertifizierung machen diesen Server zu einem wertvollen Aktivposten für Unternehmen, die ihre Rechenzentren und Edge-Infrastruktur modernisieren möchten.Der neue Server von Supermicro bietet Unterstützung für die FPGA-basierte programmierbare Intel® Beschleunigungskarte PAC N3000 (Intel FPGA PAC N3000), eine hochgradig anpassbare Plattform, die Anwendungen mit hohem Durchsatz, niedriger Latenz und hoher Bandbreite ermöglicht. Diese Plattform kann dazu beitragen, die Einführung von 5G und NFV (Network Functions Virtualization) für Hersteller von Telekommunikationsgeräten (Telecommunications Equipment Manufacturers, TEMs), Virtual Network Functions (VNF)-Anbieter, Systemintegratoren und Telekommunikationsunternehmen zu beschleunigen, um skalierbare und leistungsstarke Lösungen auf den Markt zu bringen.Weitere Details zu den Supermicro 5G-Produkten finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/products/5g.Folgen Sie Supermicro auf Facebook und Twitter, um die aktuellsten Neuigkeiten und Ankündigungen zu erhalten.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (Nasdaq: SMCI), das führende Innovationsunternehmen im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologien, ist ein weltweit agierender Anbieter von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Enterprise-IT, Hadoop/Big Data, HPC und eingebetteten Systemen. Mit der Initiative "We Keep IT Green®" setzt sich Supermicro für den Schutz der Umwelt ein und bietet seinen Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.Supermicro, Server Building Block Solutions, SuperServer und We Keep IT Green sind Markenzeichen und/oder eingetragene Markenzeichen von Super Micro Computer, Inc.Alle weiteren Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.SMCI-FFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1143236/PRBanner_2020_04_2U_Edge_5G_Telco_R02.jpgPressekontakt:Michael KalodrichSuper Micro Computer, Inc.PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63529/4568785