DGAP-News: HelloFresh SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung HelloFresh SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.04.2020 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-04-09 / 15:07 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. HelloFresh SE Berlin ISIN DE000A161408 WKN A16140 Absage der am 17. März 2020 im Bundesanzeiger für den 28. April 2020 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung Die HelloFresh SE sagt aufgrund der fortdauernden Ausbreitung des Corona-Virus und der in diesem Zusammenhang verlängerten Maßnahmen des Berliner Senats ihre für den 28. April 2020 einberufene ordentliche Hauptversammlung ab. Die im Bundesanzeiger vom 17. März 2020 bekanntgemachte Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 ist damit gegenstandslos. Ein neuer Termin für die Hauptversammlung wird bekanntgegeben, sobald die Verhältnisse dies erlauben. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Hauptversammlung, wie von der SE-Verordnung vorgesehen, innerhalb der ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahrs stattfinden wird. Berlin, im April 2020 *HelloFresh SE* _Der Vorstand_ 2020-04-09 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HelloFresh SE Saarbrücker Straße 37a 10405 Berlin Deutschland E-Mail: ir@hellofresh.com Internet: http://www.hellofreshgroup.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1019597 2020-04-09

April 09, 2020 09:07 ET (13:07 GMT)