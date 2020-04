Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street ist es heute bereits vorbörslich turbulent zugegangen. Zunächst gab es schlechte Arbeitsmarktdaten. Dann meldete sich die Fed mit einem billionenschweren Hilfspaket zu Wort. Der Dow Jones präsentierte sich dementsprechend volatil. Bei den Einzelthemen geht es heute um Öl, Disney, Zoom Video, Stitch Fix, Microsoft, McDonald's, AT&T und Walmart. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.