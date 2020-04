DGAP-News: creditshelf Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung creditshelf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.04.2020 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-04-09 / 15:08 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. creditshelf Aktiengesellschaft Frankfurt am Main - ISIN DE000A2LQUA5 - - WKN A2LQUA - Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung 2020 Der Vorstand der creditshelf Aktiengesellschaft hat in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat angesichts der derzeit nicht absehbaren Lockerung der Beschränkungen von Versammlungen aufgrund der Corona-Pandemie beschlossen, die für den 29. April 2020 um 10:30 Uhr im DVFA, Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management GmbH im DVFA-Center, Mainzer Landstraße 37-39, 60329 Frankfurt am Main, einberufene ordentliche Hauptversammlung 2020 zu verschieben. Die am 23. März 2020 im Bundesanzeiger bekannt gemachte Einladung ist damit gegenstandslos. Die creditshelf Aktiengesellschaft wird die ordentliche Hauptversammlung 2020 zu einem noch festzulegenden Termin erneut einberufen. Frankfurt am Main, im April 2020 *creditshelf Aktiengesellschaft* _Der Vorstand_ 2020-04-09 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: creditshelf Aktiengesellschaft Mainzer Landstraße 33a 60329 Frankfurt am Main Deutschland E-Mail: info@creditshelf.com Internet: http://www.ir.creditshelf.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1019591 2020-04-09

