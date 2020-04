FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienindizes haben am Donnerstagnachmittag wieder deutlich angezogen. Angesichts positiver Impulse von der US-Geldpolitik stieg der Dax zuletzt um 1,86 Prozent auf 10 525,36 Punkte, nachdem er zuvor noch kurz ins Minus gerutscht war. Der EuroStoxx 50 gewann zuletzt 1,62 Prozent auf 2897,60 Punkte.



Die amerikanische Notenbank (Fed) stemmt sich mit billionenschweren Kreditprogrammen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. So sollen über verschiedene Programme insgesamt bis zu 2,3 Billionen US-Dollar in die Wirtschaft gelenkt werden. Damit sollen unter anderem kleinere und mittlere Unternehmen sowie die Kommunen und Städte gestützt werden. Dies habe auch die Börsen diesseits des Atlantiks beflügelt, sagten Börsianer./la/jha/