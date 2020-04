BANGKOK (dpa-AFX) - Die thailändische Hauptstadt Bangkok verbietet im Kampf gegen das Coronavirus den Verkauf von Alkohol. Das gilt von diesem Freitag bis zum 20. April, wie ein Sprecher der Stadt am Donnerstag sagte. Normalerweise wird in diesem Monat das Neujahrsfest Songkran gefeiert, war mit Partys und Wasserschlachten verbunden ist. Es fällt auf den 13. bis 15. April, doch die diesjährigen Feiern wurden wegen der Covid-19-Pandemie gestrichen - auch, um eine große Reisewelle zu verhindern.



In Thailand wurden bislang 2423 Virusinfektionen verzeichnet, 32 Menschen starben. Mit dem Alkoholverbot über die Songkran-Zeit sollen Partygelage verhindert werden./kkd/DP/jha