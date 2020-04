Der Silberpreis ist nichts für schwache Nerven. Seit dem Absturz im Zuge der Corona-Pandemie und der in dessen Nachgang eingeführten Restriktionen kam es zu einer Liquidationswelle, die auch am Silberpreis nicht Halt machte.Ein Blick auf den Kurschart von Silber zeigt diese Bewegung mit seinem Ausverkaufstief am 18.03.2020 bei 11,61 Dollar.Auch wenn seither die meisten Restriktionen noch in Kraft sind und eine zweite Infektionswelle nicht ausgeschlossen sind, so scheinen die Zwangsverkäufe beendet. Was nicht beendet ist, ist die Abschätzung des Nettoeffektes aus Nachfragerückgang und Angebotsverknappung!

