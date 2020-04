Aktuell schießen viele hoch spekulative Aktien von kleinen Pharma-Firmen durch die Decke. So reicht bereits eine wage Firmenmeldung aus, dass in Sachen Corona ein Durchbruch gelungen sei. Ähnlich wie zu Zeiten des Neuen Marktes (hier war alleine der Zusatz .com im Firmennamen ausschlaggebend), stürzen sich dann vor allem Kleinanleger auf das entsprechende Papier. Nachdem das...

Den vollständigen Artikel lesen ...