Und das nicht nur bei den normalen Arbeitnehmern, sondern auch beim Management, wenngleich in geringem Maße. Die Kürzungen liegen zwischen 10 und 30 %. Wer momentan in Urlaub ist, bekommt kein Gehalt.



Auch Beschäftigte, die nicht in den USA arbeiten, sind davon betroffen. Tesla sah sich zu dieser Entscheidung gezwungen, weil mehrere Betriebe wegen der Corona-Pandemie dicht gemacht worden waren.



