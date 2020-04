Leipzig (ots) - Zurzeit kann man leider keine Konzerte besuchen - Der MDR stellt deshalb sein TV-Programm am späten Samstagabend um und bringt seinen Zuschauern diese Musikevents nach Hause!Bedingt durch die Corona-Krise müssen Konzertfans in diesen Wochen und Monaten auf viele geliebte Live-Erlebnisse verzichten. Vom MDR gibt es nun ein kleines Trostpflaster. Ab dem 11. April laufen ausgewählte Live-Konzerte immer am späteren Samstagabend im MDR-Fernsehen und sind danach in der ARD Mediathek abrufbar.Los geht's mit "Santiano - unplugged" am 11. April um 22.30 Uhr. Danach folgen Konzerthighlights mit Künstlern wie Sarah Connor, Andreas Gabalier, The Kelly Family, Johannes Oerding, Ben Zucker oder Michael Patrick Kelly.MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi:"In diesen schwierigen Zeiten wollen wir für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sowie für unserer Nutzerinnen und Nutzer da sein. Mit verlässlicher Information, aber auch mit guter Unterhaltung. Wir haben ein Paket mit tollen Konzerten zusammengestellt, damit die Menschen zu Hause wenigstens ein bisschen das Live-Feeling genießen können."Alle Sendetermine sind abrufbar unter www.mdr.de (http://www.mdr.de)"Abstand halten - miteinander stark" in Corona-Zeiten: MDR setzt SchwerpunkteUnter dem Motto "Abstand halten - miteinander stark" bündelt der MDR alle Programmaktivitäten, um sein Engagement für das Miteinander in dieser Krisensituation wahrnehmbar zu machen. Der MDR reagiert damit auf die Bedürfnisse der Menschen in dieser außergewöhnlichen Lage. Neben ständiger Information über die aktuelle Entwicklung bieten MDR-Angebote in TV, Radio und im Netz zahlreiche Wissens-, Kinder-, Kultur- und Unterhaltungsschwerpunkte - nachzulesen unter www.mdr.de. (http://www.mdr.de.)Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4568876