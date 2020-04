Wien (www.anleihencheck.de) - Fitch Ratings hat das LT Issuer Default Rating von ArcelorMittal (AM) von BBB- auf BB+ und damit in das HY Segment hinabgestuft (Ausblick negativ), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Ratingagentur sehe AM zwar hinsichtlich der COVID-19 Pandemie gut positioniert und verweise dabei u.a. auf eine starke Liquiditätsposition iHv. USD 10,4 Mrd. (inkl. Kreditlinien). Fitch habe jedoch einen negativen Effekt aufgrund der Pandemie erwartet, der bis in 2021 andauern werde und sich auch auf die Stahl-abnehmende Industrien (Automobil/Bauwirtschaft) niederschlagen werde. Vor diesem Hintergrund gehe Fitch davon aus, dass AM bis 2022 außerhalb der BBB- Ratingkategorie liegen werde. AM halte derzeit noch IG Ratings von S&P (BBB-) sowie Moody's (Baa3), jedoch bei negativen Ausblicken. (09.04.2020/alc/n/a) ...

