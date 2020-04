China ist in vielerlei Hinsicht ein "Elefant in the Room'. Es verbraucht rund die Hälfte der weltweiten Kupferproduktion und hat nach der letzten Finanzkrise 60 % - 70 % des globalen Wachstumsimpulses, auch unter Inkaufnahme einer exorbitanten Verschuldung, generiert.Daneben ist China der weltgrößte Produzent und Importeur von Gold und für viele Unternehmen inzwischen der Absatzmarkt Nr. 1.Aus diesem Grund ist es auch für viele Unternehmen und Wirtschaftspolitiker von entscheidender Bedeutung, in welche Richtung der chinesische Konsument seine Präferenzen und sein Einkommen lenkt.Verändern sich die Sparpräferenzen der Chinesen?Eine neue Umfrage nach dem Einfluss der Corona-Pandemie auf die eigenen Haushaltsentscheidungen unter Chinesen zeigt nun, dass 75 % von ihnen planen, zukünftig mehr zu sparen. Und das in einem Land, in dem die Sparquote nach Angaben der Weltbank im Jahr 2018 bei 46,6 % lag!

