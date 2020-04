Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Sternekoch Alexander Herrmann verwöhnt daheimgebliebene Genießer mit einem 3-Gänge-Menü de luxe aus der Feinschmeckerbox. Bestellen Sie die limitierte Edition bis 13. April und freuen Sie sich am 17. April auf die Lieferung des bereits zubereiteten Menüs inklusive Getränke, das Sie in wenigen, einfachen Schritten finalisieren können. In diesem Video gibt der Sternehoch noch ein paar exklusive Tipps für die Zubereitung des 3 Gänge-Menüs. Bestellen können Sie die Box hier: https://tiny.li/rf6f