Mainz (ots) -Woche 18/20Samstag, 25.04.Bitte Programmänderung beachten:19.30 Familien allein zu HausSocial FactualMit Collien Ulmen-Fernandes(Die Sendung "No-Name oder Marke? (2)" entfällt. Weiterer Ablauf ab20.15 Uhr wie vorgesehen.)Woche 19/20Sonntag, 03.05.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:21.45 neoriginalLiebe.Jetzt!Plötzlich PaarThorsten Jürgen VogelJana Natalia BelitskiLamia Dela DabulamanziSchnitt: Till Ufer, David Hartmann, Heike GnidaKamera: Juan Sarmiento G.Buch: Lena KrumkampRegie: Pola BeckDeutschland 202022.05 neoriginalLiebe.Jetzt!Ja, nein, vielleicht?Lucy Lea Zoe VossMax Leonard ScheicherHelen Sarina RadomskiSchnitt: Till Ufer, David Hartmann, Heike GnidaKamera: Juan Sarmiento G.Buch: Luisa HardenbergRegie: Tom LassDeutschland 202022.25 neoriginalLiebe.Jetzt!Der KussHeiner Sebastian SchwarzMeike Marie BurchardAylin Maryam ZareeSchnitt: Till Ufer, David Hartmann, Heike GnidaKamera: Johannes M. LouisBuch: Alexander LindhRegie: Tom LassDeutschland 202022.45 neoriginalLiebe.Jetzt!Was sich liebt ...Merle Nina GummichSchnitt: Till Ufer, David Hartmann, Heike GnidaKamera: Juan SarmientoBuch: Annette LoberRegie: Pola BeckDeutschland 202023.05 neoriginalLiebe.Jetzt!NachtschwärmerLena Isabel ThierauchKatharina Kara SchröderPfarrer Mehmet AtesçiSchnitt: Till Ufer, David Hartmann, Heike GnidaKamera: Johannes M. LouisBuch: Malte WeldingRegie: Tom LassDeutschland 202023.25 neoriginalLiebe.Jetzt!Ain' t no sunshineTom Aleksandar JovaovicBella Clelia SartoSchnitt: Till Ufer, David Hartmann, Heike GnidaKamera: Juan SarmientoBuch: Jane AinscoughRegie: Pola BeckDeutschland 202023.45 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 1.5.2020)0.15 Homies(vom 28.4.2020)0.45 Inspector BanksDie letzte RechnungNach dem Roman "Dry Bones That Dream" von Peter Robinson(ZDF 16.11.2014)2.15 LewisStimmen aus dem JenseitsDer Oxford Krimi(vom 22.7.2016)3.45 Inspector BarnabyDie VögelNach Motiven von Caroline Graham(vom 29.11.2015)5.15 Inspector BarnabyDu musst dran glauben!Nach Motiven von Caroline Graham(vom 4.1.2014)("Titel folgt" um 21.45 Uhr bitte streichen. Die Sendungen "Merzgegen Merz" um 4.40 Uhr entfällt.)Montag, 04.05.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:6.45 Homies (vom 28.4.2020)7.15 Kerners Köche(ZDF 10.6.2017)Deutschland 2017(Die Sendung "Dinner Date" um 6.35 Uhr entfällt. Weiterer Ablauf ab8.00 Uhr wie vorgesehen.)Woche 21/20Donnerstag, 21.05.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten:6.10 300 Worte DeutschKomödie(vom 3.10.2019)Lale Pegah FerydoniDr. Ludwig Sarheimer Christoph Maria HerbstHodscha Cengiz Demirkan Vedat ErincinMarc Rehmann Christoph LetkowskiConnie Nadja UhlKenan Semih YavsanerFatma Beste Bereketund andereSchnitt: Anne FabiniMusik: Michael Kadelbach, Christopher BremusKamera: Kolja BrandtBuch: Ali Samadi Ahadi, Arne Nolting, Gabriela Sperl, Züli AladagRegie: Züli AladagDeutschland 20147.45 Heiraten ist nichts für FeiglingeKomödie(vom 30.5.2019)Kathi Anna Maria SturmTheo Kostja UllmannCaro Nadja BeckerJan Maximilian GrillBrith Jasmin SchwiersMarkus Bernhard PieskMaria Barbara MeierRalf Daniel ZillmannHolger Josef HeynertPaul Christian Nätheund andereMusik: Andy GrollKamera: Uwe SchäferBuch: Arndt StüweRegie: Holger HaaseDeutschland 20159.15 Bares für Rares - LieblingsstückeDie Trödel-Show mit Horst Lichter(vom 23.12.2019)10.25 Bares für Rares - LieblingsstückeDie Trödel-Show mit Horst Lichter(ZDF 19.11.2017)12.30 Inspektor Clouseau - Der irre Flic mit dem heißen Blick(Revenge of the Pink Panther)14.05 Inspektor Clouseau - Der "beste" Mann bei Interpol(Pink Panther Strikes Again)15.45 Der rosarote Panther: Ein Schuss im Dunkeln(A Shot in the Dark)17.25 Astrid Lindgren:Pippi in Taka-Tuka-Land("Titel folgt" um 6.00 Uhr bitte streichen. Weiterer Ablauf ab 18.50Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4568897