Twitter hat seine Datenschutzerklärung angepasst. Daten von App-Nutzern außerhalb der EU und Großbritannien landen von nun an auch bei Facebook und Google. Twitter wird über die App erfasste Daten von Nutzern außerhalb der Europäischen Union und Großbritannien von nun an automatisch an Facebook und Google weitergegeben, so die Datenschutzerklärung des Kurznachrichtendienstes. Dadurch soll die Wirksamkeit der Anzeigen offenbart werden und man wolle auf diese Weise sicherstellen, weiterhin als kostenloser Service arbeiten zu können, berichtet The ...

