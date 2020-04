Die Minenförderung in Südafrika ist für mehrere strategische Metalle, allen voran Gold, Platin und Palladium, von strategischer Bedeutung. Aus diesem Grund ist auch der Druck seitens der Marktteilnehmer verständlich, die Förderung in den südafrikanischen Minen so bald wie möglich wieder aufzunehmen.Der "Minerals Council of South Africa' teilte heute aber mit, dass es verfrüht sei, über eine Wiedereröffnung der Minen zu sprechen.Der Minenrat verwies dabei auf die Entscheidung der südafrikanischen Regierung, erst nach dem 16.04.2020 eine Entscheidung über das Wiederanfahren der Minenproduktion zu treffen. Der Minenrat und die in ihm vertretenen Minengesellschaften unterstützen dabei die Regierung vollkommen, zumal einige Minen von der Schließung ausgenommen worden waren.

