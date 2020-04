LONDON (Dow Jones)--Der britische Billigflieger Easyjet will 24 bestellte Airbus-Flugzeuge erst zu einem späteren Zeitpunkt übernehmen. Damit soll angesichts der Corona-Krise die eigene Liquidität geschont werden, teilte die Fluggesellschaft mit. Die für 2020 bis 2022 geplanten Auslieferungen sollen nun je nach Nachfrageentwicklung zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Auch sonstige Investitionen will Easyjet zusammenstreichen und darüber im Zuge eines Trading Update am 16. April berichten.

April 09, 2020 11:43 ET (15:43 GMT)

