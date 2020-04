ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Gründonnerstag mit leichten Gewinnen beendet. Für Bewegung im Markt sorgte unverändert die Nachrichtenlage zur Corona-Pandemie. Angesichts des bevorstehenden langen Oster-Wochenendes und den andauernden Unwägbarkeiten waren Anleger zudem versucht Risiken zu minimieren. Stützend wirkte indessen ein von der US-Notenbank aufgelegtes Kreditprogramm über 2,3 Billionen Dollar, um den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie entgegenzuwirken.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 9.453 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 82,32 (zuvor: 60,37) Millionen Aktien.

Weiterhin bestand die Hoffnung, dass die zur Eindämmung der Pandemie ergriffenen Maßnahmen in Europa bald schrittweise zurückgefahren werden können. Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung in München und die KOF in Zürich erwarten jedoch, dass der Euroraum in den kommenden Monaten in die Rezession abrutschen wird. "Die Corona-Pandemie ist ein beispielloser Schock für die Weltwirtschaft", schrieben die Ökonomen in ihrem "Eurozone Economic Outlook".

Gut lief es vor allem für Finanzwerte: Credit Suisse sprangen um 5,6 Prozent und UBS um 4,4 Prozent nach oben. Die beiden Finanzinstitute hatten mitgeteilt, die Dividende für 2019 in zwei Tranchen auszuschütten. Sie reagierten damit auf Forderungen der Schweizer Bankenaufsicht Finma mit Blick auf die unsicheren Auswirkungen der Pandemie. Fester schlossen auch ABB, und zwar um 2,3 Prozent. Der Industriekonzern hatte mehrere Aufträge aus China erhalten. Belastet wurde der SMI vor allem von den Schwergewichten. Nestle gaben 1,9 Prozent nach. Für Roche und Novartis ging es um 1,2 bzw. 0,4 Prozent nach unten. Der Luxuswert Swatch gab 0,4 Prozent nach, Richemont schlossen nahezu unverändert zum Vortag.

April 09, 2020

