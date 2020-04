Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag deutlich höher geschlossen. Der ATX steigerte sich um deutliche 3,30 Prozent bzw. 69,72 Einheiten auf 2.184,06 Punkte. Vor den Osterfeiertagen wurde die heimische Börse von einer positiven europäischen Börsenstimmung unterstützt. Am morgigen Karfreitag werden in Wien keine Aktien gehandelt.Hoffnungen auf Fortschritte bei den Verhandlungen der EU über ein Hilfspaket ...

Den vollständigen Artikel lesen ...