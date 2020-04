Lübeck (ots) - Noch nie war Oldtimer-Versicherung so einfach wie heute! OCC Assekuradeur, der führende Anbieter von Versicherungen für klassische Liebhaberfahrzeuge in der D-A-CH-Region, geht den Weg der Digitalisierung konsequent weiter. Ab sofort können neue Kunden bei OCC ihre Oldtimer-Policen online abschließen.Komplizierte Prozesse so einfach wie nötig und so schnell wie möglich halten - das ist das Credo von OCC. Das gilt auch für die Prämienberechnung und den Abschluss einer Oldtimer-Versicherung. "Wir sind dem Wunsch unserer Kunden gefolgt, die Versicherung transparent zu machen und den Vertragsabschluss schnell abzuwickeln", so Désirée Mettraux, Vorsitzende der OCC-Geschäftsführung.Nach der Online-Prämienberechnung und dem Versicherungsabschluss binnen weniger Minuten erhalten OCC-Kunden sofort ihren Zulassungscode, die elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) wird unmittelbar im Kundenportal hinterlegt. Dort sind auch Angebote und Verträge inklusive der Vertragsbedingungen immer abrufbar.Weiterer Vorteil: Schäden können schnell und unkompliziert über das Kundenportal gemeldet werden, die Abwicklung und Regulierung möglicher Schadenfälle wird erheblich beschleunigt. Über das digitale Kundenportal von OCC können Versicherungen auch individuell angepasst und erweitert werden (z.B. für Fahrzeugsammlungen).Voraussetzung für die Versicherung bei OCC sind nur fünf Punkte:- Die maximale Fahrleistung beträgt max. 10.000 Kilometer pro Jahr- Das Mindestalter für Fahrer ist 23 Jahre oder 18 Jahre, wenn die Pkws und Krads max. 110 KW Leistung haben. Für Premiumfahrzeuge gilt ein Mindestalter von 30 Jahren.- Der Fahrzeugzustand muss mindestens die Note 3 haben- Ein Alltags-Pkw im Haushalt ist erforderlich- Das Fahrzeug muss einen überdachten Stellplatz haben. OCC bietet seit mehr als 35 Jahren individuelle Versicherungslösungen für Oldtimer, Youngtimer, Premiumcars, historische Lkw, Traktoren, Wohnmobile, Motorräder und komplette Klassiker-Sammlungen an.Mehr Informationen unter: www.occ.eu (http://www.occ.eu)Über OCC:OCC Assekuradeur (1984 gegründet) ist Marktführer im Segment der Spezialversicherungen für Oldtimer, Youngtimer und hochwertige Sportwagen in der kompletten D-A-CH-Region. Das Unternehmen beschäftigt an seinen Standorten in Lübeck, Wien und Zürich über 90 Mitarbeiter.Pressekontakt:OCC Assekuradeur GmbHUnternehmenskommunikationDorian RätzkeWielandstraße 14b-c23558 LübeckTel. 0451 871 84 224E-Mail: presse@occ.euOriginal-Content von: OCC Assekuradeur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140927/4568932