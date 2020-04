Berlin (ots) - In Berlin gibt es seit heute eine zusätzliche Schutzunterkunft für Frauen und Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind.In der neuen Schutzunterkunft stehen 132 Plätze zur Verfügung, wie Doris Felbinger von der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen der Redaktion rbb24 Recherche auf Anfrage mitteilte. Anfang April wurden durch die Erweiterung eines Frauenhauses bereits 34 neue Plätze geschaffen, die nun sukzessive belegt werden.Die Berliner Frauenhäuser verfügen aktuell über 335 Plätze. Die Frauenhäuser waren meist voll belegt. Immer wieder mussten von Gewalt betroffene Frauen deshalb abgewiesen werden, so Felbinger. Die Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen betreibt eine Hotline, an die sich betroffene Frauen täglich zwischen 8 und 23 Uhr wenden können.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 RechercheMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4568939