Die Marktturbulenzen des März 2020 haben auch an der Kryptowährung Nr. 1 nicht Halt gemacht. Ein Blick auf den Kursverlauf der letzten Monate zeigt, dass Bitcoin im Zuge des Ausverkaufs auch seine vorher bereits überwundene Abwärtstrendlinie wieder unterschritten hatte.Aber er zeigt auch, dass der Bitcoinkurs inzwischen wieder darüber liegt. Diese mittelfristige dynamische Unterstützung wird allerdings umso schwächer (irrelevanter), je öfter sie verletzt wird.Deshalb ist die Frage nach dem angemessenen Indikator keine banale. Ein Blick auf Chart 1 zeigt zudem, dass Bitcoin sich seit dem Ausverkaufstief vom 12.03.2020 wieder bis an sein 50 % - Fibonacci-Retracement erholt hat (gelbes Rechteck). Ein Weiterlaufen bis an das 61,8 % - Retracement ist eine Variante der weiteren Entwicklung, ein Rückgang und Aufsetzen auf die wieder überwundene Abwärtstrendlinie eine weitere. Aus diesem Grund befindet sich der Bitcoin-Kurs aus Fibonacci-Sicht an einer Weggabelung.

