FRANKFURT (Dow Jones)--Die sehr hohe Nachfrage nach Tests für den Einsatz in der Covid-19-Pandemie hat den Umsatz von Qiagen im ersten Quartal in die Höhe getrieben und die schwächere Kundennachfrage in anderen Produktbereichen ausgeglichen. Er lag ebenso wie das Ergebnis je Aktie über der internen Planung.

Nach vorläufigen Berechnungen kletterte der Umsatz den Angaben zufolge bei konstanten Wechselkursen um ca. 9 Prozent, Anfang Februar hatte der Konzern eine Zunahme um 2 bis 3 Prozent in Aussicht gestellt. Der bereinigte Gewinn je Aktie bei konstanten Wechselkursen dürfte 0,34 bis 0,35 US-Dollar betragen, die Planung lautete auf 0,28 bis 0,29 Dollar.

Voraussichtlich Anfang Mai will Qiagen die vollständigen Ergebnisse für das erste Quartal nennen.

April 09, 2020 12:44 ET (16:44 GMT)

