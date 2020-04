Das Metys-COVID-19-Modul liefert schnell und über einen einzigen Zugangspunkt pharmazeutische Marktanalysen und Informationen

RALEIGH, North Carolina, April 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences (NASDAQ: PRAH) gab heute bekannt, dass Symphony Health, ein Unternehmen von PRA Health Sciences, der US-Biowissenschaftsbranche eine 30-Tage-Lizenz seines neu eingeführten MetysTM-COVID-19-Moduls kostenlos zur Verfügung stellen wird.

Das COVID-19-Modul der Metys-Plattform ermöglicht bis zu drei Benutzern in einem Unternehmen, Zugang zu allen Arzneimitteln und Märkten in einer beliebigen geografischen Region der USA bis hin zu CBSA (Core-Based Statistical Area, statistisches Kerngebiet). Die im Modul enthaltenen Daten reichen bis Oktober 2018 zurück, um Vergleichstrends der Grippesaison in den vergangenen Jahren zugänglich zu machen, wobei die Daten für März 2020 am 10. April verfügbar sein werden. Unternehmen können mit vorheriger Genehmigung von Symphony Erkenntnisse oder Ergebnisse aus den Daten veröffentlichen oder melden.

Metys basiert auf IDV (Integrated Dataverse) von Symphony und ist die erste Plattform ihrer Art, die zeitnah umfassende pharmazeutische Marktanalysen und Informationen bietet. Metys ist ein webbasiertes Tool, das über einen einzigen Zugangspunkt Verschreibungs-, Kostenträger- und anonymisierte Patientendaten intelligent vereint und dabei schneller als jedes andere Tool in der Branche Erkenntnisse liefert. Metys greift auf über 60 Terabyte automatisch integrierter wöchentlicher und monatlicher Daten zu, was die Datenerhebungsbreite und die Weiterentwicklung im Bereich des maschinellen Lernens widerspiegelt.

"COVID-19 stellt die Biowissenschaftsbranche hier in den USA und in anderen Ländern vor beispiellose Herausforderungen", so Doug Fulling, President von Symphony Health. "Während wir im Kampf gegen COVID-19 alle Kräfte mobilisieren, können die Experten der Biowissenschaftsbranche die verfügbaren Daten und Erkenntnisse nutzen, um Trends zu erkennen, schnell entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und für die Zukunft zu planen. Wir hoffen, dass diese tiefgreifenden Erkenntnisse aus einer der zuverlässigsten Datenbanken auf dem US-Markt nicht nur unseren Kunden und deren Patienten, sondern auch der Gesellschaft insgesamt zugute kommen."

Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften, die dieses Angebot wahrnehmen möchten, können Symphony Health per E-Mail an solutions@symphonyhealth.com kontaktieren oder das entsprechende Formular unter https://symphonyhealth.prahs.com/covid-19 ausfüllen.

