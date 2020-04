FRANKFURT (Dow Jones)--Der nachbörsliche Handel am Donnerstag war von hohen Umsätzen geprägt, so ein Händler von Lang & Schwarz. Tui stiegen ohne nachrichtlichen Hintergrund um 2,6 Prozent. Die Qiagen-Aktie notierte indessen nahezu unverändert zum Schlusskurs von 36,37 Euro. Die sehr hohe Nachfrage nach Tests für den Einsatz in der Covid-19-Pandemie hat den Umsatz von Qiagen im ersten Quartal in die Höhe getrieben und die schwächere Kundennachfrage in anderen Produktbereichen ausgeglichen. Er lag ebenso wie das Ergebnis je Aktie über der internen Planung. Secunet verbesserten sich um 1 Prozent, nachdem die Aktie im regulären Geschäft 4,3 Prozent zugelegt hatte. Das Unternehmen hatte im ersten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang erlitten, die Jahresprognose aber bestätigt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 10.680 10.565 +1,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2020 16:36 ET (20:36 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.