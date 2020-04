FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hauptversammlung des Softwarekonzern SAP soll wie geplant am 20. Mai 2020 stattfinden, allerding in virtueller Form ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten, teilte der Konzern mit. Der DAX-Konzern habe alle Möglichkeiten geprüft, um die Hauptversammlung unter Wahrung der Gesundheit der Beteiligten abzuhalten. Angesichts der mit der anhaltenden Corona-Krise verbundenen Unsicherheit stelle eine virtuelle Hauptversammlung die bestmögliche Lösung dar. Die Auszahlung der Dividende soll wie geplant am 26. Mai erfolgen. Der Dividendenvorschlag von 1,58 Euro je Aktie bleibe unverändert.

Zudem teilte das in Walldorf ansässige Unternehmen mit, dass das Aktienrückkaufprogramm über rund 1,5 Milliarden Euro im ersten Quartal abgeschlossen wurde. Für das laufende Jahr seien keine weiteren Aktienrückkäufe geplant.

