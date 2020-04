In der Coronakrise geht die US-Notenbank einen noch nie dagewesenen Schritt: Sie kauft jetzt alles - nur Aktien (noch) nicht! Das war heute gewissermaßen der historische "whatever it takes"-Moment für die Fed, um die US-Wirtschaft und die US-Aktienmärkte zu retten. Damit kann in vielerlei Hischt von freien Märkten ...

