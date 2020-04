Die Woche war eine weitere Woche mit einer Welt im Ausnahmezustand. Dafür lief es eigentlich ganz gut - die Börse schloss am Gründonnerstag wieder über 10.500 Punkten, genau bei 10.564,74 Punkten(XETRA) - war das schon die Trendwende? Am letzten Wochenende gab es vieles zu bedenken - würde die Unsicherheit an den Märkten weitergehen? Bestimmt. Würde weiterhin der Markt extreme Schwankungen aufweisen? Bestimmt. Die Woche fing gut an an der Nachrichtenfront: EVOTEC - doppelt gute Nachrichten plus Bonus! Und noch vor Markteröffnung sahen wir: Wirecard, Shop Apotheke und BioNTech - Werte die diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...