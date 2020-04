Champignon Brands Inc.: Champignon wird Dr. Roger Mcintyre's AltMed Capital Corp. erwerben; die Akquisition wird die einzige von Health Canada genehmigte psychedelische Fachklinik, Sops für die klinische Erweiterung, bestehendes geistiges Eigentum und mehrere Versuchsreihen einbringenDGAP-News: Champignon Brands Inc. / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion Champignon Brands Inc.: Champignon wird Dr. Roger Mcintyre's AltMed Capital Corp. erwerben; die Akquisition wird die einzige von Health Canada genehmigte psychedelische Fachklinik, Sops für die klinische Erweiterung, bestehendes geistiges Eigentum und mehrere Versuchsreihen einbringen10.04.2020 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Champignon wird Dr. Roger Mcintyre's AltMed Capital Corp. erwerben; die Akquisition wird die einzige von Health Canada genehmigte psychedelische Fachklinik, Sops für die klinische Erweiterung, bestehendes geistiges Eigentum und mehrere Versuchsreihen einbringenVANCOUVER, British Columbia, 9. April 2020 - Champignon Brands Inc. ("Champignon" oder das "Unternehmen") (CSE: SHRM) (FWB: 496) (OTC: SHRMF), ein Unternehmen für Humanoptimierungswissenschaften, das sich auf die Anwendung neuartiger und natürlicher Behandlungsprotokolle zur Behandlung eines breiten Spektrums von Störungen und Mangelerscheinungen mit Schwerpunkt auf psychedelischer Medizin konzentriert, setzt die beschleunigte Weiterentwicklung innerhalb des Sektors der psychedelischen Medizin durch die Akquisition eines führenden kanadischen Betreibers einer Ketamin-Klinik, eines IP-Aggregators (Intellectual Property, geistiges Eigentum) für psychedelische Medizin und Entdeckers neuartiger Arzneimittel (die "Transaktion") fort. Insoweit gibt das Unternehmen bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung (die "Vereinbarung") zum Erwerb von 100 Prozent der AltMed Capital Corp. ("AltMed") geschlossen hat.PERSONALDer Chief Executive Officer von AltMed, Dr. Roger McIntyre, ist Professor für Psychiatrie und Pharmakologie an der University of Toronto und Leiter der Abteilung für Psychopharmakologie bei Gemütsstörungen am University Health Network in Toronto, Kanada. Dr. McIntyre ist außerdem Executive Director der Brain and Cognition Discovery Foundation in Toronto. Director, Co-Chair des wissenschaftlichen Beirats der Depression and Bipolar Support Alliance (DBSA) in Chicago, Illinois; Professor und Nanshan-Stipendiat an der Guangzhou Medical University sowie Lehrbeauftragter am College of Medicine der Korea University. Darüber hinaus ist Dr. McIntyre klinischer Professor an der Upstate Medical University der State University of New York (SUNY) in Syracuse, New York. Er ist ebenfalls klinischer Professor, Abteilung für Psychiatrie und Neurowissenschaften an der University of California School of Medicine, Riverside, Kalifornien.Clarivate Analytics ernannte Dr. McIntyre von 2014 bis 2019 jedes Jahr zu "The World's Most Influential Scientific Minds" (einflussreichster Wissenschaftler der Welt). Dr. McIntyre gilt weithin als der weltweit anerkannteste Psychiater in Bezug auf Gemütsstörungen. Dr. McIntyre verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Partnern aus dem privaten Sektor, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Pharmaindustrie, die Versicherungsbranche und die Gesundheitsbranche in Kanada, den USA und weltweit.Dr. McIntyre hat über 600 Artikel zum Thema Gemütsstörungen, eine Vielzahl von Büchern und Kapitel veröffentlicht und Tausende von Vorträgen im In- und Ausland zum Thema Gemütsstörungen gehalten.Dr. McIntyre hatte die Vision, Kanadas erstes Behandlungszentrum zu implementieren und zu entwickeln, das Personen mit Gemütsstörungen schnell einsetzende Heilverfahren bietet, das Canadian Rapid Treatment Centre of Excellence (das "CRTCE"). Das CRTCE befasst sich mit der Anwendung von Wissen (mittels vorhandener wissenschaftlicher Forschung zur Verbesserung der Ergebnisse bei Depressionen, PTBS sowie Störungen des Substanz- und Alkoholkonsums [DPS]), der Wissensgenerierung (neue Forschung und Entwicklung) sowie der Wissensanwendung (Ausbildung von Gesundheitsdienstleistern in ganz Nordamerika und weltweit für neue DPS-Schnellbehandlungen).Das CRTCE ist das einzige Zentrum in Nordamerika und weltweit, das gezeigt hat, dass schnell einsetzende Heilverfahren die Gesundheitsergebnisse in ein bis zwei Wochen verbessern und die Menschen wieder zur Arbeit zurückbringen, was sowohl für Einzelpersonen als auch für die Kostenträger im privaten Bereich von enormer Bedeutung ist.AltMeds Board of Directors wird von Herrn Pat McCutcheon geleitet, der zuletzt als Gründer der äußerst erfolgreichen MediPharm Labs Corp. ("MediPharm") (TSX: LABS) ein wichtiges, übersehenes Segment des aufkeimenden Cannabismarktes identifizierte, welches das erste signifikante nur auf die Cannabisextraktion und API-Herstellung fokussierte Unternehmen wurde. Herr McCutcheon war von größter Bedeutung bei der Beschaffung von beträchtlichem Kapital zur Finanzierung der Vision von MediPharm. Demzufolge entstand innerhalb von drei Jahren eines der 5 führenden umsatzgenerierenden Unternehmen in der kanadischen Cannabisbranche.Vor seiner Tätigkeit bei MediPharm hatte Herr McCutcheon führende Vertriebsposition inne. Während seiner Amtszeit als Leiter des Klinikbereichs für Produkte für Nieren und psychische Gesundheit bei Jansen Pharmaceuticals (Johnson & Johnson) brachte er erfolgreich eine breite Palette von Medizinprodukten auf den Markt. Herrn McCutcheon wurde von der University of Western Ontario der Honours Bachelor of Science in Biologie verliehen.ALTMEDAltMed ist ein kanadischer Ketamin-Klinikbetreiber, IP-Aggregator für psychedelische Medizin und Entdecker neuartiger Arzneimittel. AltMed verfügt über eine Reihe von Assets, die Champignons breit angelegte Geschäftsstrategie beschleunigen werden und jetzt den Verbraucher direkt über schnell einsetzende Heilverfahren erreichen werden mittels der erwarteten Einführung neuer klinischer Einrichtungen (NCEs), die bereits identifiziert wurden und in den USA und Kanada eröffnet werden. Fünf neue Kliniken in Schlüsselmärkten, darunter New York, Florida und Kalifornien, werden voraussichtlich im vierten Quartal 2020 voll betriebsfähig sein.AltMeds Asset-Portfolio umfasst Folgendes:CRTCE UND ZUGEHÖRIGE SOPS FÜR SIGNIFIKANTE KLINIKEINFÜHRUNGENAltMed besitzt 75 Prozent der CRTCE, einer voll betriebsfähigen Ketamin-Klinik in Mississauga, Ontario, mit einer über 18-monatigen Betriebsgeschichte. Das CRTCE ist (2018) vom College of Physicians and Surgeons Ontario (CPSO) im Rahmen des OHPP (Out of Hospital Premise Program) für die Verabreichung von Ketamin-Behandlungen für Indikationen lizenziert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Depressionen, bipolare Störungen und posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) und Zwangsstörung (OCD).CRTCE ist das einzige vertikal integrierte Schnellbehandlungszentrum, das vom Proof-of-Concept (Konzeptnachweis) bis hin zu klinischen Studien am Menschen sowie Veröffentlichungen und Studienergebnisse in von weltweit führenden Experten für Psychopharmakologie begutachteten Fachzeitschriften. Das CRTCE dient auch als schnell einsetzbares Schulungs- und Ausbildungszentrum medizinischer Fachkräfte für schnell wirkende Behandlungsverfahren und ist mit einer sich im gleichen Gebäude befindlichen Apotheke ausgestattet.Die Klinik wurde von Health Canada für die Verabreichung von Psilocybin an berechtigte Patienten lizenziert und ist die einzige Klinik in Kanada, die gemäß der Genehmigung von Health Canada Psilocybin verabreicht.Champignon und AltMed werden auch damit beginnen, ein Netzwerk von therapeutischen Subspezialkliniken als ergänzendes Folgedienstangebot für Einzelpersonen und Familien einzurichten, die unter den Auswirkungen von Sucht, Depression, PTBS und Angststörungen leiden. Durch fortgesetzte Forschungs- und Entwicklungsinitiativen plant das CRTCE, seinen klinischen Fußabdruck mittels Einrichtung von NCEs für Ketamin, Psilocybin und MDMA zu erweitern und Partnerschaften mit der Pharmaindustrie im weiteren Sinne einzugehen.PSYCHEDELISCHE MEDIZIN, ENTDECKUNG NEUARTIGER ARZNEIMITTEL UND VERSUCHEMit dieser Akquisition wird Champignon im Jahr 2020 jetzt drei Studien in der Phase I und drei Studien in der präklinischen Phase durchführen. Das Unternehmen wird außerdem sieben IP-Patente für seine Ketamin/Psilocybin-Verabreichungsplattformen und Formulierungen haben.AltMed unterhält eine bevorzugte Geschäftsbeziehung mit Kanadas größter auf Neurowissenschaft fokussierter Organisation für präklinische Auftragsforschung (CRO), InterVivo Solutions. Die Unternehmen arbeiten zusammen, um die Phase-I-Tests und die Entwicklung neuartiger Arzneimittel für psychedelische Moleküle und geschützter Verabreichungssysteme zu beschleunigen.Champignon und AltMed planen, auf Psychedelika basierende Behandlungen voranzutreiben und mittels klinischer Studien am Menschen das überzeugendste IP-Portfolio, eine klinische Pipeline und die Plattform für die Arzneimittelentwicklung im Bereich der psychedelischen Medizin aufzubauen. Im zweiten Halbjahr 2020 wird AltMed sowohl umfassende Forschungs- und Entwicklungskampagnen als auch klinische Studien starten, die von führenden Doktoren der Medizin, Klinikern und Forschern geleitet sowie gehandhabt werden und auf folgende Indikationen abzielen:- Behandlungsresistente Depression (Dr. Roger McIntyre)- Sucht (Dr. Peggi Shepherd DeGroote)- PTBS/traumatische Gehirnverletzung (Dr. David Greenberg und Dr. Michel Rathbone)- Altern/Demenz (Dr. DW Molloy)- Angst/Zwangsstörung (Dr. Michael Van Amerigan)KOMMENTARE ZUR TRANSAKTION"Das von Dr. McIntrye gegründete und betriebene CRTCE verfügt über das Humankapital und unübertroffene Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in Bezug auf schnell wirkende Behandlungsverfahren wie Ketamin, um die Behandlung von Depressionen, PTBS und Substanzkonsumstörungen zu revolutionieren", erklärte Gareth Birdsall, CEO von Champignon. "Champignon und AltMed werden das Know-how von Dr. McIntyre zusammen mit CRTCEs bestehenden SOPs, datengesteuerten Forschungssets und Modulen zur Ausbildung von Praktikern wirksam nutzen, um fünf einzigartige Ketamin-Kliniken in Florida, Kalifornien und an der US-Ostküste einzurichten. Unsere zusätzlichen Ketamin-Kliniken werden voraussichtlich im vierten Quartal 2020 voll betriebsfähig sein. Darüber hinaus wird die Akquisition von AltMed unsere Unternehmenskasse weiter stärken, nachdem bereits Finanzierungsrunden abgeschlossen wurden."Pat McCutcheon, Director von AltMed, erklärte: "Zusammen mit Champignons bestehenden neuartigen Ketamin-Verabreichungsplattformen, den zugehörigen Patenten/geistigen Eigentum und der jetzt fortschrittlichen klinischen Infrastruktur werden wir versuchen, genehmigte psychedelische Behandlungsstellen in Kliniken in ganz Kanada und den USA bereitzustellen. Ketamin, Psilocybin und MDMA wurden von der FDA und Health Canada hinsichtlich Forschung und Entwicklung in DPS beschleunigt, und wir werden versuchen, unsere Fähigkeiten und unser Humankapital in diesem Bereich zu monetarisieren. AltMed, Champignon und das CRTCE werden weltweit führend sein hinsichtlich Forschung und Entwicklung in der psychedelischen Medizin sowie bei der Anwendung von schnell wirkenden Behandlungsverfahren und weiterhin ein erstklassiges vertikal integriertes Zentrum sein, das sich für Forschung und Entwicklung, klinische Medizin in der DPS, klinische Forschung, Wissenstransfer und berufliche Rehabilitation einsetzt."BEDINGUNGENGemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Champignon 100 Prozent der ausgegebenen und ausstehenden AltMed-Aktien gegen eine Gegenleistung von insgesamt 55 Millionen Stammaktien am Kapital der Gesellschaft (die "Gegenleistungsaktien") erwerben, wovon 38 Millionen der Gegenleistungsaktien einer freiwilligen Sperrfrist von 12 Monaten unterliegen. Für diese Transaktion wird eine Vermittlungsgebühr gezahlt.Über Champignon Brands Inc.Champignon Brands Inc. (CSE: SHRM) (FWB: 496) (OTC: SHRMF) ist ein forschungsorientiertes Unternehmen, das sich auf die die Formulierung einer Reihe von Gesundheitsprodukten auf Heilpilzbasis sowie neuartige Verabreichungsplattformen für die Ernährungs-, Wellness und Alternativmedizinbranche spezialisiert hat. Über seine vertikal integrierte Produktpalette für alternative Medizin verfolgt Champignon die Entwicklung und Vermarktung von Behandlungsverfahren mit rasch eintretender Wirkung, wodurch die gesundheitlichen Ergebnisse verbessert werden können wie z, B. bei Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) sowie Substanz- und Alkoholkonsumstörungen. Im Rahmen einer Forschungsvereinbarung mit der Miller School of Medicine der University of Miami ("U of M") führt das Unternehmen präklinische Studien und eventuell klinische Studien am Menschen durch, um die Sicherheit und Wirksamkeit der Kombination von Psilocybin und Cannabidiol bei der Behandlung von mTBI zusammen mit PTBS oder eigenständiger PTBS nachzuweisen. Champignon ist weiterhin von Nachhaltigkeit inspiriert, da alle in Frage kommenden SKUs biologisch, nicht gentechnisch verändert und vegan zertifiziert sind.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens: www.ChampignonBrands.comIm Namen des Board of DirectorsW. Gareth Birdsall CEO & Director Tel.: +1 (778) 809-6664 E-Mail: info@champignonbrands.comFür Anfragen von InvestorenTyler Troup Circadian Group E-Mail: SHRM@champignonbrands.comFür Anfragen an Champignon Brands auf Französisch:Remy Scalabrini, Maricom Inc. 