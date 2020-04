Die Aktie von Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) macht, wie viele andere globale Öl- und Erdgasmultis, eine schwierige Zeit durch. Die OPEC hat die Märkte in letzter Zeit geflutet. Im Zusammenspiel mit einer einbrechenden Nachfrage hat das zu einer Abwärtsspirale bei den Preisen geführt. Zumindest bist jetzt: Am Donnerstag dieser Woche haben sich die führenden Ölnationen ein weiteres Mal getroffen, um in dieser Ausnahmesituation zu beraten. Einige Eingeständnisse hat es dabei im Vorfeld bereits gegeben. ...

