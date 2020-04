Die Qiagen (ISIN: NL0012169213) seit dem Übernahmeangebot von Thermo Fischer sowieso schon im Fokus hat gestern sehr gute Zahlen - besser als erwartet - für das Q1 geliefert - und Q2 sollte mindestens... Spätestens eit Qiagens Schnelltest auf Corona von der FDA am 19.03. für Deutschland die Sonderzulassung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukteder erhielt und am 31.03. die Notfallzulassung der FDA, ist klar, dass auch im Q2 die Zahlen des Unetrnehmens besser als erwartet sein werden. Diese Schnelltests wurden bereits im Februar in 4 chinesischen Kliniken erfolgreich getestet. ...

