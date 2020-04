TOKIO (Dow Jones)--In Japan haben Aktien am Freitag etwas fester geschlossen. Angeführt wurde die leichte Aufwärtsbewegung von Papieren aus dem Bankensektor. Sie hatten bei der jüngsten Erholung noch hinterhergehinkt. Der Nikkei-225-Index legte um 0,8 Prozent auf 19.498,5 Punkte zu.

Mitsubishi UFJ Financial Group verbesserten sich um 4,4 Prozent und Sumitomo Mitsui Financial Group um 4,0 Prozent. Die Investoren konzentrieren sich auf alle neuen Entwicklungen in Bezug auf die mit dem Coronavirus zusammenhängenden Kontaktbeschränkungen in Japan und mögliche Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne.

An der Börse in Schanghai zeigten die Kurse nach einer minimalen Erholung zu Handelsbeginn per saldo nach unten. Der Schanghai Composite Index schließt 1,0 Prozent schwächer bei 2.796,63 Punkten.

An der Börse in Seoul verläuft die Entwicklung entgegengesetzt. Nach einem im wesentlichen unveränderten Start ziehen die Kurse an. Auf der Gewinnerseite stehen Papiere aus den Branchen Stahl, Automobil, Chemie und Schiffbau.

Der Kospi beendet den Handel mit einem Stand von 1.861 Punkten und damit 1,3 Prozent höher. Im Wochenverlauf hat der Index 7,8 Prozent zugelegt, es war die dritte Woche in Folge mit einem Anstieg.

Zur Aufhellung der Stimmung in Seoul trugen die neuen Pläne der US-Notenbank zur Unterstützung der Wirtschaft bei, so Kiwoom Securities. Stahlhersteller Hyundai Steel und Posco stiegen um 8,3 bzw 8,2 Prozent. Bei den Autobauern gewannen Kia Motors 2,8 Prozent. Lotte Chemical rückten um 4,9 Prozent vor. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering verbuchten ein Plus von 5,6 Prozent. KB Financial gewannen 3,5 Prozent, das Unternehmen will die Südkorea-Tochter der Prudential Financial für 1,87 Milliarden US-Dollar übernehmen.

Die Märkte in Hongkong, Australien und Singapur waren am Karfreitag geschlossen, ebenso wie die meisten anderen globalen Märkte, einschließlich der Wall Street.

April 10, 2020

