Obwohl in den USA und in Europa eine Rezession mit hoher Arbeitslosigkeit droht, gehen die Börsen in New York und in Frankfurt mit deutlichen Kursgewinnen ins Osterwochenende. Die US-Bank JPMorgan hat jetzt ihre Prognose für das zweite Quartal veröffentlicht, die düsterer nicht sein könnte. Kann der DAX sein Momentum über die Osterfeiertage beibehalten?Die Volkswirte bei JPMorgan rechnen nun für das zweite Quartal mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts des Landes um 40 Prozent und einem Anstieg ...

