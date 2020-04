ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Türkei hat zur Bekämpfung des Coronavirus Hilfsgüter nach Libyen geschickt. Das Verteidigungsministerium in Ankara teilte am Freitag mit, dass ein Transportflugzeug des Militärs auf Anweisung von Präsident Recep Tayyip Erdogan "medizinische Güter" zu den "libyschen Brüdern" und den türkischen Kräften dort gebracht habe. Mit ähnlichen Flügen waren Masken, Desinfizierungsmittel und Schutzanzüge beispielsweise nach Spanien und Italien gegangen.



Die Türkei unterstützt in dem libyschen Bürgerkrieg die international anerkannte Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch in der Hauptstadt Tripolis im Machtkampf mit dem mächtigen General Chalifa Haftar. Der hatte im vergangenen Jahr eine Offensive auf Tripolis begonnen. Anfang Januar hatte die Türkei eine begrenzte Zahl Soldaten nach Libyen entsandt, arbeitet dort aber auch mit syrischen Rebellen zusammen. Die türkischen Kräfte sind offiziell für Trainings- und Beratungszwecke dort.



Auch nach Großbritannien ging der türkischen Regierung zufolge am Freitag eine Ladung von Hilfsgütern für den Kampf gegen das Virus.