Liebe Leser, wo liegt der Mehrwert technischer Analysten? Nun, er scheint groß zu sein, glauben doch 95% aller aktiven Trader teilweise oder ganz an technische Analyse. Nachweislich verlieren 95% aller aktiven Trader Geld. Ein Zusammenhang? Kann man sehen, muss man natürlich nicht. Problematisch - an der Börse sind die schlimmsten und die besten Tage in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...