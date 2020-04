München (ots) - Die ARD-Programmkonferenz hat beschlossen, die "Tagesthemen" ab 7. September 2020 von Montag bis Donnerstag von aktuell 30 auf 35 Minuten auszuweiten. Die neue Sendezeit ist 22:15 bis 22:50 Uhr; die Sendelänge der Freitagsausgabe wird auch zukünftig 30 Minuten betragen.



Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Die verlängerte Sendezeit werden wir insbesondere dazu nutzen, der Berichterstattung aus den Regionen noch mehr Platz in den 'Tagesthemen' einzuräumen. Geplant ist eine Regionalrubrik unter dem Titel "mittendrin", die zunächst am Freitag und ab September dann vier Mal in der Woche gesendet werden soll. Das ist ein wichtiger Schritt zur weiteren Stärkung unserer Informationskompetenz."



