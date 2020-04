COVID-19 Impfstoff - das Rennen ist eröffnet +++ Trump vs. Bill Gates +++ wer gewinnt den Wettlauf um den begehrten Virus-Impfstoff +++

Anzeige / Werbung 10.04.20 Unser CORONA-SPEZIAL-REPORT versorgt Sie jetzt kompakt zur Pandemie und den besten Aktien +++ Jetzt in für unseren CORONA-SPEZIAL-Report anmelden und maximal profitieren! Der Countdown läuft: Am Ostermontag um 18 Uhr senden wir exklusiv allen Newsletter-Abonnenten unseren umfangreichen CORONA-SPEZIAL REPORT mit den ersten TOP COVID-19 Aktienfavoriten. So profitieren Sie auch während der Börsenunsicherheiten maximal! Neben wertvollen Basisinformationen und wichtigen Grundlagen zum gesamten COIVD-19-Themenkomplex stellen wir Ihnen aussichtsreiche Corona-Aktien vor, die Ihr Depot zum Glänzen bringen werden! Kapitel 1: Wirtschaftliche Fakten und Ausblick: Sind die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für die Weltbevölkerung tödlicher als der Virus an sich? Kapitel 2: Wichtige Informationen zum COVID-19 Virus Kapitel 3: Neue Aspekte: Sind vorhandene therapeutische Medikamente die Antwort auf die Corona Virusinfektion COVID-19? Kapitel 4: Überblick zu Impfstoffen und ein neuer innovativer Behandlungsansatz: Die mRNA Impfstoffplattformen. Diese Substanzklasse hat das Potenzial für eine Revolution in der Arzneimittel-Therapie. Kapitel 5: Wie können Anleger von dem laufenden Börsencrash und der Pandemie profitieren? Wir stellen Ihnen im aktuellen Report bereits zwei innovative Biotechgesellschaften vor, die im mRNA Bereich aktiv forschen und somit echte Kursraketen werden können! Dieses Corona-Spezial-Dossier senden wir exklusiv an unsere Newsletter-Abonnenten. Damit erhalten unsere Leser immer als erstes unsere Marktkommentare, Sektor-Reports und Biotech-Unternehmensvorstellungen mit denen Sie sofort geld verdienen können! Bei Interesse am Biotech- und Pharmasektor sowie an COVID-19 Updates sind Sie jetzt sehr herzlich eingeladen, unseren Newsletter kostenlos zu abonnieren! Biotech-Geheimfavorit 1: Eine der Firmen, die wir in unserem aktuellen Corona-Spezial-Report vorstellen konnte im September 2019 ein hohes 55 Millionen USD Investment von der Bill und Melinda Gates Foundation einsammeln. Dieses Investment kann sogar auf bis zu 100 Millionen USD aufgestockt werden! Unsere COVID-19-Biotech-Perle gehört bereits zu den weltweit führenden Unternehmen, die an patientenspezifische Immuntherapien zur Behandlung von Infektionserkrankungen, Krebs und anderen schweren Krankheiten arbeitet. Noch in diesem Monat startet das Unternehmen zusammen mit dem Pharma-Gigant PFIZER eine erste klinische Phase 1 Studie zur Entwicklung eines COVID-19 Impfstoffes! Biotech-Geheimfavorit 2: Eine weitere extrem spannende und aussichtsreiche Biotechfirma die wir in unserem Corona-Spezial-Report analysieren, wird in Börsenkreisen unter vorgehaltener Hand als "die Antwort der amerikanischen Regierung auf die Corona-Krise" oder auch als die "TRUMP- CORONA-HOFFUNGS-AKTIE" gehandelt. Diese Biotech-Firma hat über 1,6 Milliarden USD in der "Corona-Kriegskasse" und gehört zu den weltweit führenden Unternehmen, die an patientenspezifische Immuntherapien zur Behandlung von Infektionserkrankungen, Krebs und anderen schweren Krankheiten arbeitet. Das Biotechradar-Redaktions-Team sieht die Aktie als Basisinvestment, die eigentlich sofort in jedes Portfolio gehört. Hier bekommen Sie schon einen kleinen Vorgeschmack zur Aktie, die wir ausführlich in unserem CORONA-SPEZIALREPORT beleuchten: US-Gesundheitsbehörden arbeiten eng mit unserem Favoriten zusammen, um einen Impfstoff gegen COVID-19 zu entwickeln. Anthony Fauci, Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten, sprach am 31. März 2020, während einer Pressekonferenz der Coronavirus Task Force im ‚Weißen Haus' dass ein möglicher Impfstoff innerhalb 12 bis 18 Monate bereitstehen könnte. Zusammenarbeit mit dem "Who is Who der Pharmabranche": Unsere Biotech-Perle hat einzigartige Partnerschaften mit führenden Pharma-Giganten wie z.B. Merck und AstraZeneca abgeschlossen. Extrem starke Pipeline: Unser Geheim-Favorit hat 24 mRNA-Entwicklungskandidaten in seinem Portfolio, davon 12 in klinischen Studien. Vier dieser Programme befinden sich in oder bereiten sich auf Phase-2-Studien vor, und das Unternehmen bereitet sich auf seine erste Phase-3-Studie vor. Das Unternehmen arbeitet neben dem COVID-19 auch an Impfstoffen zu Zika, CMV und RSV. Neben Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten betreibt das Unternehmen auch aktive klinische Forschungsprogramme für therapeutischen Krebsvakzinen und neuartigen Herzkreislauftherapien. Unser Biotechunternehmen, gehört zu den wenigen Firmen weltweit, die seriös an innovativen Medikamenten der nächsten Generation forschen (mRNA-Impfstoffplattform). COVID-19 Phase 1 Testreihe für einen Impfstoff hat bereits am 16.03.2020 begonnen! Unsere COVID-19-Biotechperle verfügt über 1,1 Mrd. USD an Barliquidität per 31.12.19: Hinzu kommen noch weitere 500 Mio. USD aus einer Kapitalerhöhung im Februar! Damit hat die Gesellschaft eine enorme Kapitalausstattung, um die diversen klinischen Forschungsprogramme weiterzuentwickeln. Marktkapitalisierung aktuell knapp 10,5 Mrd. US$ und damit ein ideales liquides Investment-Vehikel für Investmentfonds. Top Übernahmekandidat: Unsere Neuvorstellung ist ein erstklassiger Übernahmekandidat für ein "Big Pharma" Unternehmen, welches Zugang zu dieser einzigartigen Pipeline erhalten will. Zahlreiche Katalysatoren sind in den nächsten Monaten durch den Beginn diverser klinischer Medikamentenstudien garantiert! Eine charttechnische Einschätzung zu unserer zweiten CORONA-Biotechperle: Auch unsere zweiter Biotechfavorit hat in den letzten Monaten eine sagenhafte Performance abgeliefert. Die Aktie konnte von einem Tief im August 2019 bei 11,54 USD in der Spitze bis auf 36 USD anziehen. Erste Kauftranchen bei 30 und dann etwas tiefer bei 24 USD dürften spannende Einstiegsmarken sein. Quelle: Stockcharts.com In Anbetracht der uns alle betreffenden Virus-Pandemie werden wir unsere Leser bei Biotechradar.de in den nächsten Wochen und Monaten auch mit vielen anderen kompakten Informationen über COVID-19 informieren. Wir haben dazu einen eigenen Bereich eingerichtet. LINK Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter! Happy Trading wünscht Ihnen Ihr Biotechradar-Team

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )