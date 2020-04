Transaktion birgt Vorteile für Kunden, erzeugt Wachstumssynergien und ermöglicht erhebliche Einsparungen für beide Unternehmen

CHICAGO, April 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (INGR: NYSE) und PureCircle Limited (LSE: PURE) haben heute bekannt gegeben, dass sie eine Einigung über die Bedingungen erzielt haben, gemäß denen Ingredion eine Mehrheitsbeteiligung von 75 % an PureCircle erwerben wird, einem der führenden Hersteller und Innovatoren von Stevia-Süßungsmitteln für die globale Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Ingredion ist ein weltweit führender Anbieter von pflanzlichen Zutatenlösungen für verschiedene Branchen.



Die geplante Übernahme wurde von den Vorständen beider Unternehmen genehmigt. Die Unternehmen gehen davon aus, dass die Transaktion im zweiten Halbjahr 2020 abgeschlossen sein wird, sofern die Aktionäre von PureCircle dies genehmigen und die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt werden. Bis dahin bleiben Ingredion und PureCircle separate, unabhängige Unternehmen mit separaten Produktportfolios und Markteinführungsteams.

Die Zuckerreduzierung ist eine der fünf Wachstumsplattformen im Bereich der Spezialgebiete von Ingredion, und Ingredion ist entschlossen, in das Wachstum des Unternehmens zu investieren. Stevia ist ein Kernprodukt für das Portfolio von Produkten zur Zuckerreduzierung.

Ingredion verfolgt die Entwicklung von PureCircle seit mehreren Jahren und ist der Ansicht, dass es sich um ein grundlegend starkes und attraktives Unternehmen handelt, das angesichts der Führungsposition von PureCircle in diesem Bereich hervorragend zur langfristigen Strategie von Ingredion passt. Über seine Marktführerschaft hinaus bringt PureCircle unübertroffene Innovations- und Fertigungskompetenz in Bezug auf Stevia mit. Nach dem Abschluss der Transaktion können beide Unternehmen auf diesen Stärken aufbauen und PureCircle wird in der Lage sein, das globale Markteinführungsnetzwerk von Ingredion zu nutzen. Die Formulierungsexpertise und das breite Produktportfolio werden sowohl für Wachstumssynergien als auch erhebliche Einsparungen für beide Unternehmen sorgen.

Darüber hinaus können sowohl Ingredion als auch PureCircle auf eine langjährige und stolze Historie zurückblicken und teilen eine ähnliche Kultur.

PureCircle hat seine Führungsrolle in der Stevia-Branche unter Beweis gestellt:

Hochwertige, wohlschmeckende, innovative Stevia-Süßstoffe und Geschmacksmodifikatoren, unterstützt durch umfassende vertikale Integration eines globalen Netzwerks von Partnern aus der Landwirtschaft

F&E und Innovation zur Herstellung einer wachsenden Vielfalt von Stevia-Süßstoffen mit zuckerartigem Geschmack, um eine Ressource und ein Kooperationspartner für Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu werden

Fortschrittliche Pflanzenzüchtung für optimale Wirtschaftlichkeit und die am besten schmeckenden Teile des Stevia-Blattes

Investitionen in Forschung und Entwicklung für den Erhalt von mehr als 214 Patenten mit Bezug auf Stevia und mehr als 300 angemeldete Patente

Expansion und Investitionen in neue Herstellungstechnologien, einschließlich der jüngsten Erweiterung der Stevia-Extraktanlage in Malaysia im Jahr 2017

Nach Abschluss der geplanten Übernahme werden Ingredion und PureCircle ihren Kunden Schlüsseltechnologien zur Verfügung stellen, die viele komplexe Formulierungsprobleme lösen, denen sich Entwickler von Lebensmitteln und Getränken heute gegenübersehen. Die Führungsrolle von PureCircle im Bereich von Stevia in Kombination mit dem umfangreichen Portfolio an Texturierern und funktionellen Zutaten von Ingredion sowie dem Know-how bei der Formulierung in Bezug auf eine Vielzahl von Lebensmittelanwendungen wird Lebensmittel- und Getränkeunternehmen die gesamte Palette ergänzender Zutaten und integrierter Lösungen bieten, die sie benötigen, um die mit der Zuckerreduzierung einhergehenden Herausforderungen zu meistern.

"PureCircle ist ein weithin anerkannter Innovator mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Herstellung von wohlschmeckendem Stevia auf pflanzlicher Basis. Das erfolgreiche und globale Markteinführungsmodell von Ingredion in Kombination mit unserer Formulierungsexpertise wird die Fähigkeiten von PureCircle in hohem Maße ergänzen", so Jim Zallie, President und Chief Executive Officer von Ingredion.

"Wir haben großen Respekt vor dem Geschäft, das PureCircle seit fast zwei Jahrzehnten aufgebaut hat, und freuen uns, das Unternehmen in der Ingredion-Familie begrüßen zu dürfen. Wir sind bereit, diese neue Wachstumsphase mit den voll im Trend liegenden und nachhaltigen Stevia-basierten Lösungen zu unterstützen", schloss Zallie.

"Wir bei PureCircle sind froh, mit Ingredion einen starken Partner gefunden zu haben, der unsere Mission teilt, eine gesunde Ernährung auf der ganzen Welt zu fördern und der bevorzugte Lieferant von hochreinen, wohlschmeckenden Stevia-Zutaten für die globale Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu sein", so Peter Lai Hock Meng, CEO von PureCircle. "Diese Übernahme sollte die derzeitigen und potenziellen Kunden beider Unternehmen begeistern, da die kombinierten Unternehmen unseren Kunden einen besseren Service und eine breitere Produktpalette bieten und tiefer in die globalen, regionalen und lokalen Märkte vordringen können."

Über PureCircle

PureCircle ist das einzige Unternehmen, das fortschrittliche Forschung und Entwicklung mit umfassender vertikaler Integration vom Landwirtschaftsbetrieb bis hin zu hochwertigen, wohlschmeckenden, innovativen Stevia-Süßstoffen kombiniert.

Das Unternehmen arbeitet mit Landwirten zusammen, die die Stevia-Pflanzen anbauen, sowie mit Lebensmittel- und Getränkeherstellern, die ihre kalorienarmen und kalorienfreien Formulierungen mit einem Süßungsmittel aus Pflanzen verbessern wollen.

PureCircle wird weiterhin führend in Forschung, Entwicklung und Innovation sein, ein wachsendes Angebot an verschiedenen Arten von Stevia-Süßstoffen mit zuckerähnlichem Geschmack unter Verwendung aller notwendigen und geeigneten Produktionsmethoden herstellen und ein Ressourcen- und Innovationspartner für Lebensmittel- und Getränkehersteller sein.

Die Stevia-Geschmacksveränderer von PureCircle arbeiten in Synergie mit Süßstoffen, um den Geschmack, das Mundgefühl und den Kaloriengehalt zu verbessern und die Kosteneffektivität von Getränken und Lebensmitteln zu verbessern.

PureCircle wurde 2002 gegründet und investiert kontinuierlich in bahnbrechende Forschung und Entwicklung. Derzeit verfügt PureCircle über mehr als 214 Patente mit Bezug auf Stevia und mehr als 300 weltweit angemeldete Patente.

PureCircle hat Niederlassungen auf der ganzen Welt mit Hauptsitz in Chicago, Illinois (USA).

Um der wachsenden Nachfrage nach Stevia-Süßstoffen gerecht zu werden, baut PureCircle seine Lieferkapazitäten schnell aus. Im März 2017 wurde der Ausbau der Anlage für Stevia-Extrakt in Malaysia abgeschlossen, wodurch die Kapazitäten für die Lieferung der neueren und wohlschmeckenden Spezial-Stevia-Süßstoffe erhöht werden und die Kunden einen immer höheren Wert erhalten.

Die Aktien von PureCircle sind am Hauptmarkt der London Stock Exchange notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.purecircle.com (http://www.purecircle.com/)

Über Stevia

Angesichts der wachsenden weltweiten Besorgnis über Fettleibigkeit und Diabetes arbeiten Getränke- und Lebensmittelunternehmen verantwortungsvoll daran, Zucker und Kalorien in ihren Produkten zu reduzieren, und reagieren damit sowohl auf Verbraucher als auch auf Fürsprecher von Gesundheit und Wellness. Süßstoffe aus der Stevia-Pflanze bieten einen zuckerähnlichen Geschmack und werden für diese Unternehmen immer wichtiger.

Wie Zucker werden Stevia-Süßstoffe aus Pflanzen gewonnen. Im Gegensatz zu Zucker ermöglichen sie allerdings kalorienarme und kalorienfreie Formulierungen von Getränken und Lebensmitteln.

Stevia-Blattextrakt ist ein natürliches, kalorienfreies, hochintensives Süßungsmittel, das von Nahrungsmittel- und Getränkeherstellern weltweit als eine wohlschmeckende kalorienfreie Alternative zu Zucker und künstlichen Süßstoffen verwendet wird.

Stevia ist eine natürlich süße Pflanze, die in Südamerika beheimatet ist. Heute wird sie weltweit angebaut, vor allem in Kenia, China und den USA.

Die süß schmeckenden Teile des Steviablattes sind bis zu 350-mal süßer als Zucker: die hohe Süßkraft von Stevia erfordert viel weniger Wasser und Land als Zucker.

Studien haben gezeigt, dass die Moleküle des Steviablattes über den kommerziellen Extraktions- und Reinigungsprozess hinweg im getrockneten Steviablatt und auch im endgültigen Stevia-Blattextraktprodukt vorhanden und unverändert sind. Alle großen Zulassungsbehörden in 65 Ländern weltweit haben die Verwendung von hochreinen Stevia-Blattextrakten in Lebensmitteln und Getränken genehmigt.

Für weitere Informationen über die Wissenschaft rund um Stevia, besuchen Sie bitte https://www.purecirclesteviainstitute.com/ (https://www.purecirclesteviainstitute.com/)

