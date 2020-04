NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts einer leichten Stabilisierung der Lage in der Corona-Krise hat der Gouverneur des US-Bundesstaates New York vor neuen Infektionswellen gewarnt. "Ich will keine zweite Welle, ich will keine dritte Welle", sagte Andrew Cuomo am Freitag bei seiner täglichen Pressekonferenz. Deswegen müsse die Wiedereröffnung der Gesellschaft, für die er noch kein Startdatum nannte, graduell und sehr vorsichtig geschehen.



Trotz eines positiven Trends und niedrigeren Anstiegen bei Einlieferungen in Krankenhäuser lag die Zahl der Corona-Toten mit 777 im Vergleich zum Vortag erneut auf einem sehr hohen Niveau - das ist mehr als in Italien oder Spanien. Damit kletterte die Gesamtzahl an New Yorker Todesopfern in der Pandemie auf 7844. Wegen des hohen Aufkommens an Leichen bestattet die gleichnamige Millionenmetropole Tote vorläufig in Holzsärgen in Massengräbern auf einer Insel vor dem Stadtteil Bronx.



Cuomo betonte, dass die strikten Ausgangsbeschränkungen weiter eingehalten werden müssten. Die Infektionskurve scheine aber auf einem deutlich niedrigeren Niveau zu bleiben, als in Rechenmodellen zunächst befürchtet. Derweil bekommen auch die zahlreichen Arbeiter des New Yorker Verkehrssystems die Pandemie stärker zu spüren. Nach Angaben der "New York Times" vom Mittwoch starben insgesamt 41 der Angestellten der Verkehrsbehörde, zu der auch die U-Bahnen gehören. Mehr als 6000 schieden aus dem Dienst aus, was zu unregelmäßigen Fahrplänen führt./scb/DP/he