Das Coronavirus hat in unvergleichlicher Art und Weise umfassende Auswirkungen auf die verschiedensten Bereiche in den USA. Die rasche Ausbreitung des Virus, die zusätzlich durch das viel zu späte Handeln von US-Präsident Donald Trump beschleunigt wurde, hat das öffentliche Leben in den USA stillgelegt.Rund zwei Drittel der Amerikaner unterliegen nun Ausgangsbeschränkungen und die Folgen der Pandemie ziehen sich durch sämtliche Branchen. Ein Großteil der Betriebe und Geschäfte sind geschlossen und verschiedenste Veranstaltungen werden landesweit gestrichen. Dies hat zur Folge, dass viele Mitarbeiter Arbeitslosenhilfe beantragen müssen, was nun einen traurigen Rekord aufstellt.Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, haben in der vergangenen Woche 6,6 Millionen Menschen Arbeitslosenhilfe beantragt. Dies ist die größte Zahl an Arbeitsplatzverlusten in einer derartigen Periode seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1948.

Den vollständigen Artikel lesen ...