Beim Wolfsburger Automobilkonzern Volkswagen werde derzeit an Plänen für die Wiederaufnahme der Produktion gearbeitete, erklärte VW-Beschaffungsvorstand Stefan Sommer der FAZ (Samstagsausgabe). Nachdem zuletzt die Schließung der Werke der Kernmarke bis zum 19. April verkündet wurde, wolle Volkswagen im Anschluss an die Ostertage nun klare Vorstellungen dazu präsentieren, wie der Wiedereinstiegsprozess ablaufen soll.Dabei verwies Sommer insbesondere auch auf die Voraussetzungen und die Herausforderungen, die diese Aufgabe in Zeiten der Corona-Krise mit sich bringe. Es genüge nicht, einfach die Autohäuser und Zulassungsstellen wieder zu eröffnen, stattdessen müsse zunächst die gesamte Lieferkette wieder aufgebaut werden und gleichzeitig müsse "auch die Nachfrage wieder da sein". Auch Vorgaben aus der Politik und ihre Planungen bezüglich des Wiederhochfahrens des öffentlichen Lebens seien maßgeblich.

Den vollständigen Artikel lesen ...