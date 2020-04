Nasdaq 100: Neue Tiefs lassen sind unvermeidlich! Doch wie tief kann der Index noch fallen?

Ganz so tief wie von mir in meiner letzten Betrachtung beschrieben musste sich der Nasdaq 100 nicht fallen lassen. Aktuell notiert der Technologieindex deutlich über dem als Ziellinie dienenden 1.62 Retracement (6.578 Punkte). Die Rallye" welche sich an den letzten beiden Wochen eingestellt hat, konnte indes durch das Ansteigen bis ca. 7.900 Punkte, die Erwartungen bestätigen. Dennoch konnte der Index seine längerfristigen Avancen nicht verbessern; bleibt auch weiterhin die Korrektur die bestimmende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...