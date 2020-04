Aktien im Schnelltest. Bernecker-Redakteur Oliver Kantimm (aus dem Redaktionsteam von "Der Aktionärsbrief") ordnete am 09.04.2020 im Rahmen des Bernecker TV wieder eine Reihe von Aktien im Kurzformat für unsere Zuschauer ein. Was war im Sortiment?



++ Zooplus - Corona-Rückenwind am Markt überschätzt?

++ Windeln.de - Sollte man Kasse machen?

++ TUI - Kandidat nur für risikobereite Anleger?

++ Luckin Coffee - Bitteres Aroma für die Aktionäre

++ Momo - Kaufgelegenheit für Anleger mit Mut und Geduld?

++ Reliance Industries - Verdient das Konglomerat ein Plätzchen im Portfolio?

++ Airtel Africa - Bewertungs- und Dividendenperle?

++ Verbund - Bewertung zu luftig?





Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken sie sich gerne über die Free TV Box zum Video. Ansonsten geht es hier entlang:







oder via Copy/Paste:

https://youtu.be/rYto8-rZlpA

TUI-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de