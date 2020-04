* Der nunmehr achte Ölpreisverfall in 40 Jahren* Bearmarketrallys sind Verkaufsgelegenheiten* Extreme Geld- und Staatsschuldenpolitik sehr bullish für Gold* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Schwächen bei der Organisationsarbeit in Behörden

Liebe Leser,



der Ölpreis ist in den vergangenen Wochen regelrecht unter die Räder gekommen. In den Medien wurde ein Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland als Erklärung angeboten. Wenn der Ölpreis stattdessen gestiegen wäre, hätte man dafür wahrscheinlich die Zuspitzung der Lage in Syrien verantwortlich gemacht. Findige Journalisten kennen eben immer eine gute Story - neuerdings wird in der Mainstream-Presse gerne von "Narrativ" geschwafelt - mit der eine auffällige Preisbewegung erklärt werden kann.



Wie auch immer, Tatsache ist, dass der Ölpreis in den vergangenen Wochen und Monaten kräftig gefallen ist, um mehr als minus 70%. Ähnlich starke und schnelle Preiseinbrüche zwischen 43% und 77% gab es in den vergangenen 40 Jahren bereits sieben Mal. Sie führten allesamt zu hervorragenden Kaufgelegenheiten im Energiesektor. Falls der Staat die Weltwirtschaft nicht dauerhaft ins künstliche Koma zwingt, wird es dieses Mal nicht anders sein. Deshalb stehen wir jetzt Gewehr bei Fuß, um unsere Leser kurzfristig auf Kaufsignale in diesem ausgebombten, aber unverzichtbaren Sektor aufmerksam zu machen.

