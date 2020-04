Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) in Ruhe betrachtet. Geht dass bei dieser kontrovers diskutierten Aktie überhaupt? Wir versuchen es - 4 handelsfreie Tage in Folge sollten den nötigen Abstand ergeben. Wenige Aktien und deren zukünftige Kursentwicklung sind durch Nicht-operative Faktoren derartig stark beeinflusst wie Wirecard: Über viele Jahre immer wieder aufkommende Betrugsvorwürfe, Bilanzfälschungsvorwürfe - Technologie- und Marktdynamik in denen Wirecard "seinen Platz" finden will und wird(?) - eine extrem hohe Shortquote des Aktienkapitals in Verbindung mit "nur" rund 7% langfristig orientierten ...

