Offenbach (ots) - In der Forschung sind Stammzellen längst als effektive Bausteine für die Regeneration von Gewebe erkannt worden. Im Ausland entstehen immer mehrKliniken, die neuartige stammzellbasierte Therapien anbieten -allerdings mit unklarer Produktsicherheit und -qualität. In Deutschland gibt es nur wenige Institutionen, die lizenziert sind und behandeln dürfen. Jetzt gibt es im Rhein-Main-Gebiet die Möglichkeit, eine qualitativ hochwertige Behandlung mittels Stammzellen zu erhalten. Stammzellen bieten ein enormes Potenzial für regenerative Therapien. Sie sind in der Lage, sich zu erneuern und in fast alle Zelltypen des Körpers zu verwandeln. Sie regen außerdem viele weitere zelluläre Prozesse an, die die Regeneration fördern. Diese Eigenschaften machen sie zu einem Allround-Talent in der Medizin. Das Therapiespektrum ist vielfältig - von neurodegenerativen Krankheiten über orthopädische Verletzungen bis zu Autoimmunerkrankungen finden Stammzellen viele Anwendungsgebiete. Es gibt verschiedene Arten von Stammzellen. Welche Art für eine Behandlung am besten geeignet ist, hängt von vielen Faktoren ab. So spielt das Ziel der Behandlung, der spezifische Gesundheitszustand des Patienten, die Art der Verarbeitung des Gewebes (zur Isolierung der Stammzellen) und deren Verabreichung eine Rolle. Als international anerkannte und in Deutschland lizenzierte Klinik bietet ANOVA Institute for Regenerative Medicine personalisierte Medizin mit einem ganzheitlichen Ansatz. Mit Schwerpunkt auf translationale Medizin bietet ANOVA nicht nur verschiedene stammzellbasierte Therapien, sondern auch eine umfassende Diagnostik sowie einen individualisierten Behandlungsplan an, um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen. Mit dem Launch der neuen deutschsprachigen Webseite setzt ANOVA einen Fokus auf Patienten mit orthopädischen Problemen, die mittels regenerativer Medizin ihre Verletzungen behandeln oder ihre sportlichen Leistungen steigern möchten. ANOVAs Ziel ist es, Patienten über Ihre Behandlungsmöglichkeiten zu informieren, damit sie die beste Entscheidung für sich treffen können. Sie erreichen ANOVA Montag bis Freitag unter der Nummer +49 (0)69-50 5000 980, auf www.anova-irm.com (https://www.anova-irm.com/de/) und unter info@anova-irm.com.



