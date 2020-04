Der militärischen Anforderungen entsprechende Immun-Schub ohne Nebenwirkungen ist ab sofort verfügbar. Testreihen in Bezug auf das Coronavirus haben begonnen, auch unter NBA-Spielern. Von führenden Virologen aus Kobra-Gift hergestellt.

GSTAAD, einem militärischen Anforderungen entsprechenden antiviralen Medikament, in Hinblick auf sein Potenzial durchzuführen, den Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen. Swissx Naja-Gift wurde nach siebenjähriger Forschung zum Kampf gegen Viren von den führenden Virologen Dr. Paul Reid aus den USA und Dr. Dorothy Bray aus dem Vereinigten Königreich entwickelt. Es ist eine Mischung aus hochgiftigen Peptiden, die nahezu jedes Virus ohne Nebenwirkungen bekämpfen kann. Die Niederlassung von Swissx Labs in Washington, D.C. öffentlich verfügbar gemacht.



"Bei Swissx bieten wir Wissenschaftlern eine Plattform, auf der sie ihre ausgezeichneten Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Und wieder einmal stellen wir fest, dass die Erde uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen", so Alki David, CEO von Swissx Labs. "Dieses tödliche Tier gibt uns auch das, was wir brauchen, um Leben zu retten - es ist wunderschön. Es ist ‚für das höhere Wohl'".

Die Schmerzbehandlungsformeln von Swissx, die dieselben Peptide verwenden, wurden zuvor über das US-amerikanische National Drug Code Directory bei der FDA registriert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Swissx Naja-Gift wurde vor kurzem registriert. Bereits zuvor war festgestellt worden, dass es die Viruslast bei Syphilis und HIV reduziert. Reid und Bray glauben, dass es Beweise dafür gibt, dass Naja-Gift ein wirksames Instrument zur Stärkung der Immunität gegen Viren wie COVID-19 sein wird.

Swissx Naja-Gift kann nasal verabreicht werden und laut Dr. Reid können Patienten seine Wirkung möglicherweise bereits innerhalb von 36-72 Stunden spüren. In vielen Fällen zeigt ein Patient nach einer 10- bis 14-tägigen Behandlung mit Naja-Gift keine Spuren eines Virus mehr, basierend auf früheren Studien mit anderen Viren. In extremen Fällen sollte Naja-Gift unter der Aufsicht eines Arztes mit einer Spritze verabreicht werden.

Das Gift stammt von der Art Colubar naja, auch bekannt als die gemeine oder indische Kobra - Tiere mit der göttlichen Aufgabe, die heiligsten Stätten in Asien zu verteidigen. Es wird auf Farmen gesammelt, ohne die Tiere dabei zu schädigen. Swissx Naja-Gift ist zehn Jahre haltbar und daher auch für zukünftige Ausbrüche noch unbekannter Viren sehr wertvoll. Swissx bietet auch mit Hanf infundierte analgetische Giftprodukte an, die aus den in der Schweiz angebauten CBD-Hanfsorten von Swissx hergestellt werden.

Swissx bietet Naja-Gift in einem Paket mit der entzündungshemmenden Cannabisölformel Swissx Golden Bullet an. Swissx Golden Bullet enthält ein vollständiges Spektrum an Cannabinoiden, einschließlich CBD, CBG und CBN. Die Verwendung von CBD als entzündungshemmendes Mittel ist weithin anerkannt.

Dr. Paul Reid ist seit Jahren in der Arzneimittelentwicklung tätig und hält 5 Patente, viele weitere sind angemeldet. Er hat Zulassungen für neue Medikamente von den Regierungen der USA, Kanadas, der EU, Russlands, Südafrikas und mehrerer südamerikanischer Länder erhalten. Er hat zu den Bemühungen zur Bekämpfung von HIV, Hepatitis C, MS, ALS und Krebs beigetragen. Reid ist Co-Director von Green Earth Health LTD in Großbritannien, COO von Maitland Labs of Central Florida (USA) und Chief Science Officer von Celtic Biotech LTD in Irland. Er hat einen Doktorgrad in Neurobiochemie vom Imperial College in Großbritannien und einen Abschluss in Mikrobiologie vom Trinity College in Irland.

Dr. Dorothy Bray ist auch Co-Director von Green Earth Health LTD und Chief Science Officer von Immugen Pharma LLC, einem Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Cannabinoiden zur Anwendung gegen HIV konzentriert. In der Vergangenheit war sie Vorstandsmitglied bei Glaxo Smith Kline, Immunoclin LTD und Cannabis Science Inc. Sie hat an der School of Pharmacy der University of London promoviert. Bray hält 8 Patente und hat vielfach in medizinischen Fachzeitschriften wie dem Journal of Alzheimer's Disease, World Journal of AIDS und dem Malaria Journal publiziert.

Swissx Naja-Gift wird unter den üblichen Bedingungen für natürliche Wellnessprodukte in Verkehr gebracht. Es ist eindeutig dahingehend gekennzeichnet, dass es derzeit keinen Anspruch auf Heilung für eine bestimmte Erkrankung gibt und derzeit keine FDA-Zulassung für die Verwendung gegen COVID-19 besitzt.

Swissx wurde 2016 von Alki David in Gstaad, Schweiz, gegründet und die CBD-Produkte des Unternehmens haben Millionen von Menschen bei Symptomen im Zusammenhang mit Angstzuständen, Depressionen, PTBS, MS und Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Krebsbehandlung geholfen. CBD-Produkte enthalten nur Spuren von THC, daher gibt es keine psychoaktive Wirkung - ersetzt durch hochgradiges physisches Gefühl von Entspannung und Wohlbefinden. Swissx-Produkte wurden von Tommy Chong, Scott Disick, Jonathan Rhys Meyers, Donatella Versace und Snoop Dogg gelobt.

Alki David ist seit Jahrzehnten innovativ und kämpft gegen den Status Quo in den Bereichen Technik und Unterhaltung. Seine Firma FilmOn läutete die Ära des kabellosen TVs und des Streaming-Fernsehens ein und Swissx war das erste CBD-Produkt, das sich auf dem Markt etablierte. David ist ein Verfechter der erweiterten Legalisierung der Pflanzenmedizin auf der ganzen Welt. Zuletzt hat er einen Vorstoß für eine Verfassungsänderung in St. Kitts und Nevis finanziert, die es armen Bauern ermöglichen würde, den Agrarsektor durch den Anbau von medizinischem Hanf wieder aufzubauen.

Swissx Naja-Gift und CBD-Produkte sind erhältlich unter Swissx.com

Für Regierungsanfragen wenden Sie sich an Jeffrey Taylor in der Niederlassung von Swissx in Washington, D.C.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: press@swissx.com