Das neuartige Coronavirus bringt die Laborkapazitäten weltweit an die Grenze des Möglichen. Denn zum einen wird unter Hochdruck an Therapieoptionen und Impfstoffen geforscht. Auf der anderen Seite müssen die Tests auf das Coronavirus in einem Labor ausgewertet werden. Um in Zukunft Engpässe bei vergleichbaren Pandemien zu vermeiden, könnten die westlichen Industrienationen bestrebt sein, von vornherein höhere Laborkapazitäten aufzubauen. Dann dürfte Sonic Healthcare aus Australien ganz vorn mitmischen.

Den vollständigen Artikel lesen ...